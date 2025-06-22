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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko serisinde sıra dördüncü maçta!

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko serisinde sıra dördüncü maçta!

22.06.2025 11:54:00
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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko serisinde sıra dördüncü maçta!

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

FENERBAHÇE BEKO SERİDE ÖNDE

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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