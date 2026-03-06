Serdal Adalı'dan VAR için açıklama: 'TFF yönetimine bunları tek tek ilettim'

Beşiktaş'ta yeni sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

“Yarın camiamız için, Türk futbolu için çok önemli bir derbi maçına çıkacağız. Takımımız ligde 13 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda. Yarın da taraftarımızın önünde bu olumlu gidişatı sürdürmek istiyoruz. Taraftarının desteğini almış, oyununu da her geçen geliştiren takımımıza yürekten inanıyorum. Hepimiz bu maça hazırız. Bunu da Rizespor maçında gösterdik. Bu maçta oyuncularımız her türlü tahrik ve provokasyona uğradılar. Ölçünün kaçtığı faullere maruz kaldılar. Oyuncularım en güzel cevabı sahada verdiler. Maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etmeye çalışan oyuncuların kim olduğu da çok manidar geliyor bana.”

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZ UYARILARDA HAKLI ÇIKTIK"

“Maçın hakemi Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç olmayan genç bir hakem. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Biz her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini de takipçisi olacağız. Daha önce yaptığımız uyarılarda haklı çıktık. Hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakemin değil takım performanslarının bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Takımıma, oyuncularıma, Sergen Yalçın ve ekibine ve taraftarıma güveniyorum. Futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını temenni ediyorum.”

"TFF YÖNETİMİNE BUNLARI TEK TEK İLETTİM"

"VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bunları tek tek ilettim. Gerekeni yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hak edenin kazanmasını ve maçtan sonra hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını istiyorum. TFF Başkanı ile dün görüştüm. Spontane gelişti. Geçmiş olsuna gidememiştim. VAR konusunu ilettim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun sorunu ve gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok."

ARA TRANSFER DÖNEMİ

“Buradaki başarı oyuncu almaktan çok, onu belirlemek ve bu kadro planlamasını yapmak. Bu konuda Sergen Hoca ve Serkan Reçber'i diğer tarafa atma imkanımız yok. Müthiş bir seçim ve çok güzel kadro planlaması yaptılar. Bana almak kaldı. Belki de son hafta çözdük birçok şeyi. Serkan Reçber ve hocaya ayrı ayrı teşekkür ederim.”

"İSTESEK YARIN ÇIKARIZ"

“İstesek Bankalar Birliği'nden pazartesi günü çıkarız ancak bunu bir plana oturttuk. Bir vergi sorunumuz var. İçlerini rahat tutsunlar. İstesek yarın çıkarız. Bunu bir plan ve sistem içinde yapmak kulüp için daha hayırlı.”

"Teknik ekip çalışmaya başladı. Bayramdan sonra yaz transfer sezonu için isim belirleyip çalışmaya başlayacağız."

GEDSON İDDİALARI

“Transfer zamanı değil. Bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi de yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oradaki takımında da mutlu. Niye böyle bir şey gündeme geldi emin değilim. İşin kötüsü de söylenenlere inanıyorlar. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık Gedson'a.”