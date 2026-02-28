Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: 'Aşamayacağımız engel yok!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 19:21:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte deplasmanda tribününde izlediği ve 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalı, paylaşımında "Skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim." ifadelerini kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı:

"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

Beşiktaş ailedir!

Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

Aslolan Beşiktaş'tır!"

