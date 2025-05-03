Serdal Adalı, derbi için iki oyuncudan gol sözü aldı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla yemekte bir araya gelerek moral verdi.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi heyecanı sürüyor.
Teknik heyet ve oyuncularla tesislerde buluşan Adalı, "Ligin ikinci yarısında derbi kaybetmedik. Bu geleneği bozmayın. Çıkın, gerekeni yapın, biz de üzerimize düşeni yapacağız" diyerek oyunculara net bir mesaj verdi.
Başkan, takımın hücum hattındaki yıldızlar Rafa Silva ve Ciro Immobile ile özel görüşmeler gerçekleştirdi. İki futbolcudan da gol sözü alan Adalı'nın motivasyon konuşması, takım içindeki havayı olumlu etkiledi.
Takımda moraller yüksekken, genç oyuncu Keny Arroyo'nun derbi öncesi form grafiği dikkat çekiyor.
Hatayspor karşısında attığı golle öne çıkan 19 yaşındaki Ekvadorlu, antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. Arroyo'nun, Rashica ile forma rekabetinde öne geçerek derbide ilk 11'de başlaması sürpriz olmayacak.
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