Serdal Adalı dev projeyi açıkladı:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yılın ikinci Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN HER SANİYE BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİYOR"

"Beşiktaş'ın sportif başarı bakımından eski günlerine dönebilmesi için mali bağımsızlığa kavuşması ve ekonomik istikrar sağlaması gerekiyor. Beşiktaş günlük 125 bin euro, aylık 4 milyon euro, yıllık 50 milyon euro faiz ödüyor. Bugün eve gittiğimizde Beşiktaş'ın borcu 5 Milyon TL daha artacak. Sistem bu kadar hızlı ve zalimce işliyor. Geçen her saniye Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ı bu durumdan kurtaracak hamleleri yapmalıyız. Sermaye artırımı yaptık, vazgeçmiyoruz. Faizden kurtulmamız ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım."

"YENİ KAYNAKLAR BULMALIYIZ"

"70-75 milyon euro kaynak sağladık, bunu altı ayda yaptık. Yılbaşına kadar 40 milyon euro daha ödeme var. Yeterli değil, yeni kaynaklar bulmalıyız."

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI OLACAK"

"Yönetim olarak sizden yetki isteyeceğiz. Gelir elde edilemeyen varlıklarımızı, faiz sarmalından kurtulmak için bu kongre çok önemli. 40 yıldır Dikilitaş'ta duran arazinin faydası olmadı. Gayrimenkul projesi ile bu fırsatı kaçırmamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ek tahsisli alan satın alacağız. Sonra imar alarak yeniden projeyi düzenliyoruz. Kullanılmayan bu arazi, Beşiktaş tarihinin en büyük anlaşması olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimize camiam adına teşekkür ederim."

"BU PROJEYİ DEVLETİMİZLE YAPIYORUZ"

"Dikilitaş'tan gelen para, direk olarak faizli borçlar ödeyecek. Anlaşmada Ziraat Bankası ve Emlak Konut da var. Para kırdırılıp, başka yere harcanmayacak. Bu projeyi devletimizle yapıyoruz. Emlak Konut ile çalışmaya devam edeceğiz. Ziraat Bankası'nı da kulübümüze fayda getirecek etkenlerden dolayı projeye dahil etmeye çalışıyoruz."

"200 MİLYON EURO"

"Dikilitaş projesinden 400 milyon euro ciro bekliyoruz. Buradan kulübümüze net gelir 150-200 milyon euro arası. Projenin satılması halinde bu gelir elde edilecek. Kulübün faizli giderlerine gelen kısmı satıp, kalan kısmın tapularını kasamıza koyacağız. Projeyi üç senede tamamlayacağız. Finansmanı ve satışı emlak Konut yapacak. Ziraat Bankası ve diğer devlet bankalarının bize çok faydası olacağın öngörüyoruz. Biz devlet garantili iş yapıyoruz. Bu kadar kıymetli bir lokasyonda böyle bir imar hakkı alınması, Beşiktaş tarihinin en önemli kazanımlarından biridir."

"BİRBİRİMİZİ YEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIK"

"Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil! Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık. Biz ise yıldır getireceğimiz parayı, faize veriyoruz."

"BİZDEKİ TRANSFER EKİPLERİ HİÇ KİMSEDE YOK"

"Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız."

"BEŞİKTAŞ YABANCI SERMAYEYE SATILAMAZ!"

"Rakiplerin gayrimenkul projelerini takdir edip, bize gelince 'Yapmayalım' demek, eleştirmek ve engel olmak bir fayda sağlamıyor. Sizlerden ricam bu kişilere kulak asmayın ve destek verin. Biz de durmadan projelere devam edelim. Devlet kurumlarıyla ön anlaşma yaptıktan sonra karalamak ve 'Bu projeyi yaptırtmayız' demek akıl tutulmasıdır. 22 Haziran'daki genel kurul yetki içindir. Bu yetki verilirse, projeleri başlatırız. Geleceğini bağımsız Beşiktaş'ını inşa ederiz. Bunu yapmayın denirse, bu faiz ve borç yükü devam eder. Yine de yarı yolda bırakıp gitmeyiz."

"Beşiktaş 'Küçük olsun, benim olsun' diyenlerin eline kalmayacak. Beşiktaş yurt dışı sermayesine sattırılmak isteyenlere kalmayacak! Bunu henüz dillendirmiyorlar ama alttan alttan işliyorlar. Beşiktaş kendi arsasına proje yapacak ve borcunu kendi imkanlarıyla yapacak."

"BU YETKİNİN YÖNETİMİN ELİNİN ALTINDA OLMASI LAZIM"

"Tüzük gereği hisse satış yetkisi elimizde var, %51'in altına düşmemek kaydıyla. Bunu gündeme getirme ihtiyacımız yok. Yönetim kurulu olarak önem verdiğimiz en önemli konu şeffaflık. Bu nedenle attığımız her adımı sizlerle beraber atma yolunu seçiyoruz. Bu hisselerin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılması, yatırımcımızı korumak açısından da önemli. Bu yetkinin yönetimin elinin altında olması lazım."

"UEFA KRİTERLERİ VE TFF LİMİTLERİ ANLAMINDA ELİMİZ RAHATLADI"

"Sermaye artırımından 1.4 Milyar TL elde ettik. Kulübün kasasından 1 kuruş çıkmadı, 35 milyon euro borç ödendi. Kulübün kasasındaki hisse değeri, 50 milyon euro'dan 150 milyon euro'ya yükseldi. Sermaye artırımı ile UEFA kriterleri ve TFF limitleri anlamında elimiz rahatladı."

BJK PLAZA AÇIKLAMASI

"Bir diğer konu BJK Plaza'daki taşınmazın 10 yıl ve üzeri kiraya verilmesi. Burası 2,5 yıldır boş ve kir geliri yok! Burayı öyle bırakmışlar! Burası için gerekli izinleri aldık. Bina ile uluslararası otel zinciri ilgileniyor. Yapacakları tadilat ile 10 sene kiralama istemiyorlar. 20 ya da 25 yıllık kira anlaşması yapmak istiyorlar. Aksi halde farklı bir alternatife yönelecekler."

Oteller ile yapılacak anlaşmalar, kurumsal şirketler veya parça parça anlaşmalardan çok daha iyi gelir getiriyor. Buradan yıllık 2,5 milyon euro kira geliri varsa, bir otel ile anlaşırsak rakam 4 milyon euro'ya çıkabilir. Bu ihtimal varsa, neden değerlendirmeyelim?

Burası 2,5 yıldır boş ve kaybımız 9-10 milyon euro! Otel sadece 25 yıl boyunca burayı satmamızı istiyor. Biz sadece bunun için izin istiyoruz. Camianın tedirgin olacak durumu yok. Benim de otellerim var, aynı izinleri ben de verdim. Doğal akış bu.

Genel kurul bu izni vermezse, bugüne kadarki şekilde devam ederiz ve olan Beşiktaş'ın kazanacağı paraya olur."

"KULÜBÜN HİÇBİR KAYBI OLMAYACAK"

"Fulya akaryakıt istasyon için bizden önceki yönetimle konuşmuş ve anlaşmış. Genel kurul da bunu onaylamış! Seçim ortamında imzalar atılamamış. Kira uzatma anlaşmasına izin istiyoruz. Genel kurulun daha önce onayladığı yetkiyi istiyoruz, başka bir şey yok. Burada süreyi ve geliri uzatıyoruz. Rakamlar her yıl enflasyona rakamına göre uzatılacak. her 5 yıl sonunda bu kira bedeli yükseltilecek. Kulübün hiçbir kaybı olmayacak.

Bu anlaşmalar olmadan aylık kira bedeli 145 Bin TL'ydi. Şimdi 1.2 Milyon TL'ye çıkarıyoruz. Ayrıca bu firma ile altyapı için 3 Milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yaptık. Ayrıca işletme zararı adı altında kulübe açtıkları 10 Milyon TL'lik dava vardı. Bu davayı yüksek ihtimalle kaybedecektik. Bu davanın geri çekilmesi için de anlaştık. 15 yıl süreli kira anlaşmasını yaparsak, bu saydıklarımı kazanacağız."

AŞÇIOĞLU ANLAŞMASI!

"Aşçıoğlu ile anlaşmayı tamamlarsak, aylık 8 Milyon TL kira alacağız. Ayrıca 40 Milyon TL borç tahsil edilecek. Onay verirseniz, yarın gider kulübümüzün yerini geri alırız. Diğer türlü mahkeme sonuçlarını bekleriz."

"TRANSFER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Kimse merak etmesin, buraya kazık çakma gibi durumum yok! Ancak Beşiktaş'ı sağlıklı bir yapıya e sportif başarıya ulaştırmadan gitme gibi bir düşüncem yok! 22 Haziran'da Beşiktaş'ın geleceği için önemli kararlar alacağız.

Transferlere ona göre karar vereceğiz. Camia izin vermezse, sabırlı şekilde devam edeceğiz. İzin verilirse, elimiz çok rahatlayacak. Aynı şeyi futbol takımı için de zaman kaybetmeden yapmamız lazım. Bu gelirlere göre ilerideki transferli yapacağız. Bu sezondan itibaren şampiyonluk yarışının içinde olacağız.

Yıldız transferini herkes soruyor! Bu transferleri nasıl yapacağız? Bu projelerle. Rakipler bu transferleri sportif gelirlerle yapmıyor, onlar da projelerle yapıyor. Aradaki farkı Allah'ın izniyle kapatacağız."