Serdal Adalı'nın açıklamaları Portekiz'de gündem oldu! 'Akıl alır gibi değil'

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi Türkiye'de olduğu kadar Portekiz'de de gündem olmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı dün yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun bonservisiyle ilgili olarak "15 milyon Euro bekliyoruz. Veren alır" ifadelerini kullanmıştı. Adalı'nın bu sözleri Portekiz'de geniş yer buldu.

"GELİNEN BU NOKTA TAM BİR DELİLİK"

Record gazetesinin direktör yardımcısı Vitor Pinto, Beşiktaş'taki Rafa Silva kriziyle ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu. Portekizli gazeteci, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı takımdaki son durumu hakkında "Rafa'nın karakteri ne olursa olsun, süreci ne kadar zorlaştırmış olursa olsun, gelinen nokta tam anlamıyla bir delilik" yorumunu yaptı.

"BU GER ÇEKTEN AKIL ALIR G İBİ DEĞİL"

Serdal Adalı'nın yıldız oyuncu için 15 milyon Euro bonservis talep ettiğini hatırlatan Pinto, Rafa Silva'nın ayrılması halinde maaş bütçesinden de 9 milyon Euro'nun üzerinde bir tasarruf sağlanacağını vurguladı ve "Yani Beşiktaş, Rafa'nın ocak ayında ayrılmasıyla toplamda 24 milyon Euro kazanç hedefliyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil" dedi.

"BENFICA MUTLAKA BU S ÜREC İN PAR ÇASI OLMALI"

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek'le de yollarını ayırmak istediğini ileri süren Vitor Pinto, Portekiz kulübünün olası bir Rafa Silva transferinde bu durumu koz olarak kullanabileceğini ima etti.

Pinto, "Jurasek'in sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme var ve olası bir iade için Benfica'nın onayı şart; Benfica bu sürecin mutlaka parçası olmalı. Aksi halde Jurasek de sözleşme sonuna kadar oynatılmadan maaş almaya devam eder ki Beşiktaş'ın içinde bulunduğu tablo ortada" diye konuştu.