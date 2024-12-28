Serdal Adalı: "Seçilemezsem bundan sonra aday olmayacağım"

Yayınlanma: 28.12.2024 - 21:41

Güncelleme: 28.12.2024 - 21:41

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları...

"Hüseyin Yücel kendilerinin önde olduğunu söyledi. Neler söylemek istersiniz?"

"Ulaşabildiğimiz her genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık ve tavsiyelerini dinledik. Öndeyiz sözlerine cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7 kişi kandırıldıklarını söyledi. Hüseyin Bey kendince başka bir taktik uyguluyor. Yarın bu saatlerde her şey belli olacak. Hüseyin Bey de çok önem verdi, kendini anlattı ve mevcut yönetimin devamı olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu saatten sonra öndeyim, gerideyim demenin bir anlamı yok.

Hiç hoş olmayan bilgiler var. Hüseyin Bey'in ekibinden derneklerle oturup pazarlık ediyorlar. Taraftar grupları var oturup pazarlık yaptıkları. Beşiktaş'ta satılık oy olmaz. Hüseyin Bey zaten Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynadı ama en azından derneklerle ilgili böyle şeylere girmesin. Derneklerle gelen genel kurul üyelerinin bu çirkin hadiseye karşı gelmelerini istiyorum."

"BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR"

Geçen seçimdeki bölünmüşlük hali bu dönemde daha da arttı. Bu camiayı bir an önce tek yumruk haline getirmemiz lazım. Kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdaki problemlerle uğraşamaz hale geliyoruz. Beşiktaş camiası her zaman güçlüdür. Kısmet olur da seçilirsek geniş bir toplantı yapıp bu sıkıntıyı çözmek mecburiyetimiz var.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönem yaptığımız seçimde sosyal medya etikili oldu. Sosyal medyayı dizaynlarla oturup kullanmak isterseniz olmaz. Son seçimin yıldızı sosyal medyaydı. Bugüne baktığımızda Hasan Arat'ın çevresinde olan sosyal medya bugün Hüseyin Bey'in yanında. Trol ordusuna baktığımız zaman yüzde 90'ı Beşiktaşlı değil.

"SEÇİLMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

Seçilemezsem bundan sonra aday olmayacağım. Kriz ortamlarında her zaman Beşiktaş'a destek oldum. Sadece bu dönemde değil bütün dönemlerde destek oldum. Şu ana kadar geçmiş başkanlarla hiç problemim olmadı. Severler beni, ben de onları severim. Her şey normal gitseydi zaten seçim mayısta olacaktı.

İnsanlar bu futbol takımının çok başarılı, her zaman zirveye oynayan ve o ruhu hisseden bir takım olmasını istiyor. Futbol takımında bir ruh kaybı olmuş. Ben futbolcuları hiç suçlamıyorum. Bunlarla biz sezonu bitireceğiz. Sırf seçim var diye bu takım çok kötü, prime oynuyor, maç seçiyor söylemleri bir başkan adayının söylemi olamaz. Amatörce laflar söylemenin anlamı yok. Biz takımın sıkıntılarını çok iyi tespit ettik.

"HERKES BEŞİKTAŞ'I ZEVKLE İZLEYECEK"

Siz eski bir teknik direktörü getirip sportif direktör yaparsanız hoca da bundan etkilenir. Hata payını minimuma indirmek için bir scout ekibi kuracağız. Ben Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum ama biz Beşiktaş'ın bu duruma bir daha düşmemesi için yurt dışındaki başarılı olan takımların uyguladığı modelleri uygulamalıyız. Parayı bir şekilde buluruz. O yönde sıkıntımız olmaz ama şu yapılanmayı bozarsak bugünü ararız. Sıkı bir şekilde futbol takımının yeni dizaynını uygulamaya geçirip 1.5 senenin sonunda taraftarımızın istediği, arzu ettiği bir futbol takımı kuracağız. Herkes bu takımı zevkle izleyecek.

Hüseyin Yücel vizyondan bahsediyor. Vizyon dediği şey 3-4 35 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon euro maliyetle getirmekse bizim vizyonumuz o değil. Bizim vizyonumuz futbolun baştan yapılanması. Elimizde yurt dışında oynayan Türk çocukların listesi var. Ağırlığımızı bunlara vereceğiz. Ben 34 yaşındaki adama 30 milyon euro vermeyeceğim. Bu Beşiktaş'a yapılacak en büyük kötülük olur.

Al-MUSRATI'YE GELEN TEKLİF

"Detaylarını bilmiyorum çok. Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa inandırıcı olmaz. Gideceği kulübe baktım ligin dibinde. İnşallah kümede kalır da Beşiktaş 10 milyon euroyu kasasına koyar. Ben de onay veririm ama 10 milyon euroya çok ihtimal vermiyorum.

Gelecek sene yıldız transferler yapacağız. Paulista transferi yapılmış mesela oyuncunun sözleşmesi 37 yaşında bitiyor. Biz böyle transferler yapmayacağız. Bizim yoğurt yiyişimi farklı diyor. Evet farklı! O birazcık ayran yapıp içiyor öyle yiyor. Bizim biraz daha farklı planlarımız var.

"HİÇ VAZGEÇMEYECEK BİR BEŞİKTAŞ HAYALİM VAR"

"90 dakika saldıracak, 3 yiyorsa 5 atacak ve hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş hayalim var.

3 kez de şampiyon olsak, 5 kez de şampiyon olsak sportif gelirlerle borç kapatmak imkansız. Bunun için bir gayrimenkul projesi ortaya koyduk. 200 milyon euroluk bir gelir bekliyoruz. Önümüzdeki 6 ay içinde projelerin tamamlanması, izin alınması ve satışa sunulması yapılacak. Belki proje 2-3 sene sonra tamamlanacak ama biz hızlı şekilde satışa arz edip gelir elde edeceğiz. 1 seneye Beşiktaş'ın ne bankalara borcu kalır, ne vergi borcu kalır.

"HER ŞEYİN HESABINI BEN VERECEĞİM"

Bizim yönetim kurulumuzda futboldan sorumlu bir yönetimiz olmayacak. Her şeyin hesabını ben vereceğim. Hüseyin Bey'e transferi soruyorsunuz 'onu Kaan Bey yaptı' diyor. Diğerini soruyorsunuz 'onu da Friedel yaptı' diyor. Sen ne yaptın!

Yönetim kurulu listenizde yer alan Merve Öztopaloğlu'nun Galatasaray lehine yaptığı paylaşımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

2013'te Beşiktaş'a üye olmuş ve yaklaşık 11 sene geçmiş. Beşiktaşlı olduğuna ben kefilim. Bu hadisenin ilk gününde Merve Hanım da çok üzüldü. Benden müsaade istedi, zarar vermek istemediğini söyledi. Hanımefendiye hoş olmayan bir linç var ortada. Bize çok fayda getireceğine inandığım bir yönetici. Hüseyin Yücel'in de Fenerbahçe'yi kutladığı biliniyor. Kendi yönetim kurullarında var Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan. İşin tadını biraz kaçırdılar. Beşiktaş camiası artık bunları yemiyor. Geçen seneki yalan ve algı rüzgarından sonra bunlara inandıklarını zannetmiyorum. Merve hanımın şu anda bırakma şansı yok zaten ama seçimden sonra da inşallah değişik bir karar almaz. Çok faydalı olacağına inanıyorum.

"YALAN RÜZGARLARI DEVAM EDİYOR"

Benim iki tane gerçek sponsorum var. RAMS ve Gain ile anlaşmamız var. Bilet fiyatlarını düşürmek istiyoruz. 5 bin TL'ye bilet satıp 25 bin kişiye oynamaktansa 2500 TL'ye bilet satıp ful bir tribüne karşı oynamak bizim tercihimiz. Bazen her şey para değildir. Tamamen rakam ve isim üstüne kurulmuş bir illüzyon var. Yalan rüzgarları devam ediyor, işte bunlarla gençleri kandırıyorlar.

Ben hiçbir zaman olmayan bir projeyi söylemedim. Bugün açıkladığı 86 Milyon sponsorluk falan. Bir de küsurat eklemiş inandırıcı olsun diye. İlk söylediklerinde Hasan Ağabey'inin yolunda ilerliyor dedim. Haber yolladı bana kırıcı konuşuyorsun diye. Geçen sene seyrettiğimiz filmin aynısını görüyoruz. Bu rakama mevcutlardan hariç diyor. Forma sponsoru dolu, sırt dolu, amatör şubedeki boşluklar belli. Oraya astılar sponsorun ismini İş Bankası açıklama yaptı ve 'bizim Hüseyin Yücel'le anlaşmamız yoktur' dediler.

"TAAHHÜTLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Sponsorluk düşünür müsünüz diye aradıkları şirketleri sponsorumuz diye logoları oraya yapıştırmışlar. Telefonla arayıp 6-7 şirket de taahhütlerinin olmadığını söyledi.

Ben hiçbir zaman olmayan bir projeyi söylemedim. Bugün açıkladığı 86 Milyon sponsorluk falan... bir de küsurat eklemiş inandırıcı olsun diye. İlk söylediklerinde Hasan Ağabey'inin yolunda ilerliyor dedim. Haber yolladı bana kırıcı konuşuyorsun diye. Geçen sene seyrettiğimiz filmin aynısını görüyoruz. Bu rakama mevcutlardan hariç diyor. Forma sponsoru dolu, sırt dolu, amatör şubedeki boşluklar belli. Oraya astılar sponsorun ismini İş Bankası açıklama yaptı ve 'bizim Hüseyin Yücel'le anlaşmamız yoktur' dediler. İşte bunlarla kandırıyorlar gençleri."