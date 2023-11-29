Serdal Adalı yönetim kurulu listesini açıkladı
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, listesinde yer alan isimleri açıkladı.
Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü’nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.
Adalı’nın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.
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