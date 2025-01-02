Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 18:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye indi. Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.