Serdal Adalı'dan TJK Başkanlığı açıklaması: Vazgeçerim

Beşiktaş’ta adaylar kongre öncesi yoğun mesaide. Şu ana kadar Serdal Adalı ve Hasan Arat ikilisinden farklı öne çıkan yok. Serdal Adalı için merak edilen, seçimi kazanırsa Türkiye Jokey Kulübü’ndeki başkanlık görevinden ayrılıp ayrılmayacağı. Bu soruyu bizzat başkana yönelttim ve şu yanıtı aldım: “İkisini birlikte götürmemde bir sakınca yok. Ama gerekirse Beşiktaş için vazgeçerim. Beşiktaş’ı çok seviyorum”.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00
Serdal Adalı'dan TJK Başkanlığı açıklaması: Vazgeçerim
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Adalı, Siyah-Beyazlıların içinde bulunduğu süreçle ilgili, “Durum olağanüstü olunca biz de üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Güzel destek bulduk. Birlik duygusunu yeniden tesis edebileceğimizin sinyalini aldık ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor. Beşiktaşlıların yüzünü güldürmek için bu kutsal göreve talibiz” dedi. 

‘KARTAL YENİDEN UÇACAK’ 

Serdal Adalı, “Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaşımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri var. Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalı, “Altyapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla, mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin Beşiktaşımıza bu kez biz kanat olalım. Ulu önder Atatürk’ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaşımızın bünyesinde toplayarak, Beşiktaşımıza yakışan başarıları yakalayabilmek, onursal başkanımız Süleyman Seba’nın açtığı yolda devam edebilmek, sizlere verebileceğimiz bir sözümüzdür” ifadelerini kullandı.


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