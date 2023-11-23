Serdal Adalı'dan TJK Başkanlığı açıklaması: Vazgeçerim
Beşiktaş’ta adaylar kongre öncesi yoğun mesaide. Şu ana kadar Serdal Adalı ve Hasan Arat ikilisinden farklı öne çıkan yok. Serdal Adalı için merak edilen, seçimi kazanırsa Türkiye Jokey Kulübü’ndeki başkanlık görevinden ayrılıp ayrılmayacağı. Bu soruyu bizzat başkana yönelttim ve şu yanıtı aldım: “İkisini birlikte götürmemde bir sakınca yok. Ama gerekirse Beşiktaş için vazgeçerim. Beşiktaş’ı çok seviyorum”.
Adalı, Siyah-Beyazlıların içinde bulunduğu
süreçle ilgili, “Durum olağanüstü olunca
biz de üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı
camiamızın takdirine sunduk. Güzel destek
bulduk. Birlik duygusunu yeniden tesis
edebileceğimizin sinyalini aldık ancak
içinde bulunduğumuz tablo maalesef
ortada. Maddi ve manevi erozyona
uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi
beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor.
Beşiktaşlıların yüzünü güldürmek için bu
kutsal göreve talibiz” dedi.
‘KARTAL YENİDEN UÇACAK’
Serdal Adalı, “Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaşımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri var. Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Adalı, “Altyapısı örnek, tesisi, tapusu,
taşınmazıyla, mali gücüyle bağımsız
bir Beşiktaş istiyoruz. Tüm kongre
üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin
Beşiktaşımıza bu kez biz kanat olalım.
Ulu önder Atatürk’ün işaret ettiği zeki,
çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaşımızın
bünyesinde toplayarak, Beşiktaşımıza
yakışan başarıları yakalayabilmek,
onursal başkanımız Süleyman Seba’nın
açtığı yolda devam edebilmek, sizlere
verebileceğimiz bir sözümüzdür”
ifadelerini kullandı.
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