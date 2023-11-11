Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 18:35

Güncelleme: 11.11.2023 - 18:35

Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, 3-0 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Serdar Dursun, "Çok mutluyuz. Bu sezon 3. galibiyetimizi aldık. Ne yazık ki hep berabere ya da yenilgilerle gidiyordu ama son haftalarda 3-4 haftadır çıkışımız var puan olarak. İlk yarıda şanslıydık. 3-4 tane net pozisyonları var, atamadılar. Ama 1-0'ı bulduktan sonra oyun daha çok bize doğru geldi. Kolay değil bu stadyumda rüzgarla oynamak. Ondan sonra biraz geç oldu 2-0. Her an 1-1 olma ihtimali oldu sonra 2-0, sonra Allah'a şükür ben de oyuna girdim golümü buldum. İnşallah böyle devam ederiz." dedi

Milli arayla ilgili konuşan deneyimli forvet, "Daha çok çalışma fırsatımız olabilir. Milli aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak. Dediğim gibi, 2-3 gün izin var, ondan sonra çalışacağız. Yılbaşına kadar 6 maç kaldı, inşallah o 6 maçı çok iyi geçiririz." sözlerini sarf etti.

Aradan sonra eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları hatırlatılan Serdar Dursun, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk ne zaman maç diye baktık. 26 Kasım'da, özel ve güzel bir maç olacak. İnşallah güzel biter." cevabını verdi.