Serdar Gürler: 'Bize yakışmadı'
Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan Milli Takım'da tek golün sahibi Serdar Gürler, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Milli Takım'ın tek golünün sahibi Serdar Gürler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Üzgün olduklarını dile getiren Gürler, "İnanılmaz derece üzgünüz. Bize, Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık. Bunun bahanesi yok yani. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanır. Ancak, 6 maça bakınca, büyük fotoğrafa bakınca ilerleyen bir Türkiye var. İlk 4 maçı çok güzel sonuçlarla kazandık. Onun rahatlığıyla geldik. Lüksemburg maçında da 1'inciliği garantilemiştik. Hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var. İnanılmaz. Kimse ağzını açmadı. Buraya biz geldik. B Ligi'ne biz çıktık. Bunu düzeltmek için ayağa kalkacağız. Yapacak bir şey yok. İşin güzel tarafı lider çıktık." dedi.
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