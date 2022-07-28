Serdar Gürler: 'Küfür edenlere cevap verdik'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 23:29

Medipol Başakşehir forması giyen Serdar Gürler, 1-0 kazanılan Maccabi Netanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Gürler, "Çok zor oldu, ama yukarıda küfür edenlere iyi bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Zor olacağını biliyorduk, inanılmaz nemli bir hava var. Maçın başlarında nefes almakta zorlandık. Oyunumuzu biraz düşürdük, istediğimiz oyunu sergileyemedik. Geçen hafta berabere kaldıysak bile oyun olarak üstündük. Ama bu hafta tersine oyunsal olarak daha kötüydük ama skoru aldık. Böyle maçlarda skoru almak ve kazanmak önemli. Takımın ne kadar birlik ve aile olduğunu gösteren bir maç. Bizim kadar kulübedekiler de sırılsıklam mutlu oldu. Buradan Türkiye'ye armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, bir sonraki tur için de kısa bir zamanları olduğunu belirterek, "İyi hazırlanmamız lazım. Bizim camia hak ediyor Avrupa Kupalarına gitmeyi." dedi.