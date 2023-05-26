Serdar Gürler: 'O Avrupa biletini alacağız!'
Medipol Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gürler, 'O Avrupa biletini alacağız!' dedi.
Medipol Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından konuştu.
Serdar Gürler yaptığı açıklamada, "Bugün oğlumun doğum günüydü. Yanında olamadım ama finali ona armağan ediyorum." dedi.
Ayrıca, "Onu kupanın içine oturtacağım. 90 dakika boyunca oyuna hakimdik. Büyük oyuncular böyle maçlarda ortaya çıkıyor. Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. O Avrupa biletini alacağız." ifadelerini kullandı.
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