Serdar Topraktepe: 'Hatalar üzerinden yorum yapmam'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 22:53

Güncelleme: 25.12.2023 - 22:53

Beşiktaş'ın başında Hatayspor maçına çıkan Serdar Topraktepe, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Serdar Topraktepe "Hatayspor'un uzun toplarla ilerdeki oyuncularının hareketliliğiyle sonuca gitmek istediğini gördük. İkinci topları almak ve rakip defansı öne çekmek istedik. Amartey ikinci toplar, yüksek toplar için daha önce ön libero oynadığı için böyle bir karar aldık. İstediğimizi yerine getirdi" dedi.

Yenilen golde topun Daniel Amartey'den gelmesinin hatırlatılması üzerine Serdar Topraktepe "Yediğimiz golde bir hata oldu. Bir iki günlük çalışmayla hatalar üzerine yorum yapmam yanlış olur. Hatalar olacak. Mücadele yönünden takımımız iyiydi" ifadelerini kullandı.