Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçti!
Beşiktaş formasıyla ilk kez bir lig maçında gol atan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, attığı gol ile tarihe geçti.
Beşiktaş formasıyla ilk kez bir lig maçında gol atan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, attığı gol ile tarihe geçti.
Beşiktaş'ın Hatayspor'a konuk olduğu Süper Lig 18. hafta maçında 38. dakikada ağları havalandıran ve takımını 1-0 öne geçiren Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla bir lig maçında gol atan 2005 doğumlu ilk futbolcu oldu.
Semih Kılıçsoy daha önce Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı Tirana maçında da ağları havalandırmıştı.
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