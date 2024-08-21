Şeref Eroğlu'ndan sitem: 'Biz Paris'te madalya kovalarken...'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:52

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:53

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sergiledikleri performansın yeterli olmadığını ve ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Eroğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonunda Paris 2024'ü değerlendirdi.

Paris 2024'ün Türk sporu adına iyi geçmediğini vurgulayan Şeref Eroğlu, "Bundan umarım federasyonlar ve bakanlığımız gerekli dersi çıkarmıştır. Türk güreşi, olimpiyatların sancaktarlığını yapan bir branş. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 111 madalyanın 66'sını tek başına almış bir branşız. Bu olimpiyatlarda toplam 8 madalya aldık. Güreşte ise 2 bronz madalya elde ettik. Spor hayatının sonuna gelmiş Taha Akgül'ün hakem tutumu nedeniyle altın madalyası gitti. Taha'nın yanı sıra Buse Çavuşoğlu da bronz madalya kazandı. Rıza Kayaalp'in başına gelen talihsiz olay nedeniyle final şansı gitti. 30 yaş üzerindeki sporcuları motive etmek kolay bir iş değil. Burada 4 madalya almayı öngörüyorduk" ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 2022'den itibaren önemli başarılara imza attıklarını ve beklentilerin yükseldiğini kaydeden Eroğlu, "Olimpiyat Oyunları'na hazırlık süresi en az 4-6 yıl. 2,5 yıllık başkanım. Olimpiyatlarda aldığımız 2 bronz madalya bizi kesinlikle mutlu etmedi. İki ve üzerinde altın madalya alacağımıza dair umudumuz vardı. Avrupa güreşi düşüş içinde. Asya güreşinin yükselişi var. Ders çıkarmamız lazım. Amacımız 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları için güreşçi havuzunu geliştirmek. Umarım, sporun paydaşları olarak nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz ve doğru yolu buluruz. Eksiklerimiz kesinlikle var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bittiği gün çalışmaya başlamamız lazımdı. 4 yıl hızlı geçecek. Yeni dönemde gençlerle 2032 ve 2036'nın temellerini atacağız" diye konuştu.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİMİZ TEKNİK ADAM SIKINTISI"

Türk güreşinde teknik adam sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Şeref Eroğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum. TOHM'larda bin 500 kişi yaşıyor, güreşçi ordusu var. Bana göre yapılan iş karşılığını bulmamıştır. Bin 500 kişinin içinde olimpiyatlarda yarışan sporcumuz yoktu. En kaliteli antrenörleri TOHM'lara koymak lazım. Bu da bizim bir eksiğimiz. Güreş olarak en büyük eksikliğimiz, teknik adam sıkıntısı. Göreve geldiğimde tüm yabancılarla yollarımı ayırdım. Şu anda artık yabancı teknik adam getirmeyi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ PARİS'TE MADALYA KOVALARKEN..."

Kasım 2021'de göreve seçildiğini ve birçok alanda önemli işlere imza attıklarını belirten Eroğlu, "İşimi inanarak ve severek yapıyorum. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Yönetimi borçlu devraldık. Borcun çok büyük bir kısmını kapattım. İlk 1-1,5 yıl sadece borç ödemekle geçti. Bizi güreş minderinin dışına çekmek isteyenler oldu. Hayatımın hiçbir döneminde kaçak güreşmedim. Minderin içinde kalarak işimizi yapmaya çalıştık. Böyle de devam edeceğim" diye görüş belirtti.

Federasyondaki bazı bürokratların kendilerine karşı imza topladığını belirten Eroğlu, "Biz Paris'te madalya peşinde koşarken bazıları da arkamızdan imza topluyordu" ifadelerini kullandı.