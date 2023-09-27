Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, Preussen Münster maçında şok bir sakatlık yaşadı.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
Bayern Münih'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serge Gnabry, Almanya Kupası'nda oynanan Preussen Münster maçında kolunu kırdı.
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'de yıldız oyuncunun maç içerisinde kolunu kırdığını resmen açıkladı.
Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 resmi maça çıkan Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
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