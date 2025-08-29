Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta idmana çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 19:20:00
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Solskjaer sonrası teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam, takımın başında idmana çıktı.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sonrası Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı. 

Siyah-beyazlılardan, Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile görüşüldü ve anlaşma sağlandı. 

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı. 

Sergen Yalçın öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı. Deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde ise takımın başında antrenmana çıktı.

