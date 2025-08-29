Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta idmana çıktı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sonrası Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı.

Siyah-beyazlılardan, Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak öne çıkan Sergen Yalçın ile görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı.

Sergen Yalçın öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı. Deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde ise takımın başında antrenmana çıktı.