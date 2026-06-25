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Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a dikkat çeken tavsiye: 'Sakın' diyerek açıkladı

Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a dikkat çeken tavsiye: 'Sakın' diyerek açıkladı

25.06.2026 17:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a dikkat çeken tavsiye: 'Sakın' diyerek açıkladı

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran ve kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan hakkında konuştu.

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Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk senesinde Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Arda Turan, Konferans Ligi'ne ise yarı finalde havlu atmıştı. Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında Turan'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. 

Yalçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var.

İnşallah iyi bir yere güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. 

Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte daha ötesi var mı?"

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