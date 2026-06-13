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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten genç yıldıza 9 milyon Euro

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten genç yıldıza 9 milyon Euro

13.06.2026 16:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten genç yıldıza 9 milyon Euro

Shakhtar Donetsk'in Flamengo forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Roberto için Brezilya temsilcisi anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, transferlerine devam ediyor.

YENİ TRANSFER HAZIRLIĞI

Ukrayna temsilcisi, Oleksandr Karavayev transferinin ardından Flamengo'dan Ryan Roberto'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk, 18 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu için Flamengo ile anlaşma sağladı.

9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto transferi için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Flamengo'nun U20 takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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