Sergen Yalçın'dan galibiyet açıklaması: El Bilal Toure'nin dönüş tarihini duyurdu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Beşiktaş baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-0 kazandı ve ligde 4. sıraya yükseldi.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı galibiyeti değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

“Maçtan önce de söyledim. Bilal bizim için çok önemli oyuncu. Sakatlığı bizi çok etkileyecek diye düşünüyorduk. Hafta içi başka bir formata çalıştık; iki ön liberolu, Junior'un farklı mevkide olduğu. Göztepe çok iyi takım, temaslı oynayan mücadele eden bir takım."

"Sezon başından beri sıkıntılı süreçler yaşıyoruz ama yavaş yavaş düzeliyoruz. Takımın oyuna arzusu, sahadaki mücadeleleri, plana sadık olmaları… İşler yavaş yavaş düzeliyor bizim adımıza. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor.”

"SERKAN REÇBER'İN BAŞARISINI GÖZ ARDI ETMEMEK LAZIM"

"Çok net bir şekilde bu dönemimdeki en iyi galibiyet olduğunu söyleyebiliriz. Sezonun bence en iyisiydi bugün. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ederim. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, tabii ki son kararı ben veriyorum."

"Bilgisi birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz."

EL BILAL TOURE NE ZAMAN DÖNECEK?

Sergen Yalçın, basın toplantısında Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure'nin durumuna da değindi. Sergen Yalçın, Malili futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı teknik direktör, El Bilal Toure ile ilgili, "Bilal'in sakatlığı büyük bir sorun. 6-8 hafta gibi bir süre olmayacak o da" dedi.