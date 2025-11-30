Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına yanıt: 'Boşuna sevinmesin kimse...'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından siyah-beyazlılar takımda teknik direktör Sergen Yalçın, görevi bırakacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN"

Görevi bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var" dedi.

Hakkında çıkan haberlere isyan eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum" sözlerini sarf etti.

"MAHCUP ETMEYECE ĞİM"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim" dedi.