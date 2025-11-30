Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına yanıt: 'Boşuna sevinmesin kimse...'

Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına yanıt: 'Boşuna sevinmesin kimse...'

30.11.2025 23:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına yanıt: 'Boşuna sevinmesin kimse...'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından siyah-beyazlılar takımda teknik direktör Sergen Yalçın, görevi bırakacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN"

Görevi bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var" dedi.

Hakkında çıkan haberlere isyan eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum" sözlerini sarf etti.

"MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #istifa #sergen yalçın

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'den galibiyet açıklaması: 'İhtiyacımız vardı böyle oyun ve skora'
Orkun Kökçü'den galibiyet açıklaması: 'İhtiyacımız vardı böyle oyun ve skora' Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan galibiyetin ardından sert tepki: 'Çok biliyorsanız kendiniz yapın...'
Sergen Yalçın'dan galibiyetin ardından sert tepki: 'Çok biliyorsanız kendiniz yapın...' Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası... Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ile Teknik Direktör Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına konuştu.