Sergen Yalçın'dan galibiyetin ardından sert tepki: 'Çok biliyorsanız kendiniz yapın...'

30.11.2025 22:51:00
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Sergen Yalçın, "Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi" dedi.

"ÜMRANİYE'DE ORTAM GÜZEL"

ıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer planları ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz" sözlerini sarf etti.

"ÇOK BİLİYORSANIZ SİZ GELİN YAPIN"

Mücadele hakkında açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın: "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Çok biliyorsanız bulun kendiniz yapın bu işi. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Yalçın, "Takımla ilgili çok acayip şeyler duyuyorum, anlayamıyorum da. Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Başka şık yok burada" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ZAMAN, BEKLEYİN YANİ"

Sergen Yalçın ayrıca, "Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman, biraz zaman. Bekleyin yani. Oyun değişiyor, sonuçlar gelmeye başladı. Sadece biraz zaman lazım" açıklamasında bulundu.

