Sergen Yalçın'dan maç sonu tepki: 'Futbol değil tiyatroydu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonu tepkili açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil" dedi.

"FUTBOL DEĞİL TİYATRO BU!"

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. "

"İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi."

"KONU ŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

