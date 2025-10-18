Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş'a yakışmıyor'

Sergen Yalçın'dan mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş'a yakışmıyor'

18.10.2025 19:37:00
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş'a yakışmıyor'

Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var" diye konuştu.

