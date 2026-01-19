Sergen Yalçın'dan transfer sorusuna cevap: 'Acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak'

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Maç son anlarda El Bilal Toure'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı. Maçın son bölümünde siyah-beyazlı taraftarlardan yönetime tepki sesleri yükseldi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın; "Mutluyuz ama eksiklerimiz var. Çok ciddi çalışıyoruz bunu herkes bilsin. Takımımda müthiş bir yükseliş var. Duygusal anlamda eksiklerimiz var. En azından çocuklar gayretliler, çok mücadele ediyorlar. Ciddi şekilde oyunda bir yükseliş olduğunu görmeleri gerekiyor taraftarın. Oyuncularla ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş teknik direktörü; "Camiamızın oyuncularımızın en çok ihtiyacı olan şey taraftarlarımız. Birlik olamazsak bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zorlaşır. Beşiktaş'ın taraftarı, şahsen taraftarlık yapmaz. Beşiktaş'ın taraftarıdır. Son bölümde tribündeki olumsuz hava bizi çok etkiledi. Taraftarımızdan ricam lütfen oyuncularımıza destek olsunlar" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YANITI

Sergen Yalçın; "Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Acele edemeyiz. Laf olsun diye oyuncu almamaya çalışıyoruz. Ben şimdiye yedi tane alırdım ama laf olsun diye almıyoruz. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Gecikti, gecikiyor ama bu işler böyle. Geçmişte hemen olanları gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak" sözlerini sarfetti.