Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetiyle bir ilke imza attı
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirdi.
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçtan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.
Geçen sezon Ocak ayında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan almıştı.
2016'dan bu yana Galatasaray'a evinde puan kaybetmeyen siyah beyazlılar, galibiyet serisini beş maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriye imza attı.
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