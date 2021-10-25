Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik.
Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik.
Değişiklik yaptım 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık. Kaçan 2 tane, daha fazla var da, kaçan 2 tane anlatılmaz gol var. Halil'in ve bir de penaltı. Sağlık olsun. İstemedik. Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları da bulduk. Özellikle oyunun son bölümünde. Penaltı dahil atamadık. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok.
Penaltıcı Alex. 'Niye bu tarafa geliyorsun' dedim. Mustafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex'e bırakması lazımdı. Sağlık olsun, ne yapalım. Ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım.
Kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru bizdedir. Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, şampiyon olurduk. Penaltıları kaçırıyoruz. Penaltıcıyı belirliyoruz. Alex'in de topu bırakmaması 'Penaltıcı benim, ben atacağım' demesi lazım. Yine de haksız diyemeyiz. O kibarlığı yapmış.
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