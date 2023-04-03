Sergen Yalçın için milli takım iddiası

Son olarak Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı görevi için beklediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:41
Sergen Yalçın için milli takım iddiası
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Beşiktaş'taki görevinden geçen sezon ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmayan Sergen Yalçın için A Milli Futbol Takımı iddiası gündeme geldi.

Sergen Yalçın

"MİLLİ TAKIMI BEKLİYOR"

Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik direktörün milli takımı beklediğini dile getirdi.

Sinan Engin, Radyo Gol'deki açıklamasında, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için zannetmiyorum, biraz fazla Beşiktaşlı olduğu için. Bildiğim kadarıyla Sergen, milli takımı bekliyor. Çoktan beri var. Öyle anladım" dedi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Başarılı teknik direktör için kısa bir süre önce yine milli takım haberleri çıkmış ancak Yalçın bu haberleri yalanlamıştı. Sergen Yalçın, o dönem, "Milli takımdan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim" sözlerini kullanmıştı.


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