Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un son durumu belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'ta sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda kazandıkları 4-2'lik Fenerbahçe karşılaşmasında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç'un son durumunu paylaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcuda sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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