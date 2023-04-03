Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un son durumu belli oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'ta sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:11
Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un son durumu belli oldu
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda kazandıkları 4-2'lik Fenerbahçe karşılaşmasında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç'un son durumunu paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcuda sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

 


tayyip talha sanuç beşiktaş fenerbahçe sakatlık

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: 'Algı operasyonu yapılıyor'
Beşiktaş'tan derbi talebi: 'VAR kayıtları açıklansın'

Beşiktaş'tan derbi talebi: 'VAR kayıtları açıklansın'
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu

En Çok Okunan Haberler