Sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı... Beşiktaş - Samsunspor maçında puanlar paylaşıldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 57. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder kaydetti.

Samsunspor, 66. dakikada Beşiktaş savunmasının üst üste hataları sonrası Cherif Ndiaye eşitliği sağladı.

Samsunspor'u evinde 4 maçtır yenemeyen Beşiktaş, puanını 21'e çıkardı.

8 maçtır deplasmanda yenilmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini devam ettiren Samsunspor, 24 puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Samsunspor ise Breidablik ile Konferans Ligi'nde oynadıktan sonra ligde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-1 Samsunspor

90' Gabriel Paulista, Mendes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

89' Salih Uçan çıkarken Kartal Kayra oyuna dahil oldu.

87' Samsunspor'da Carlo Holse ve Emre Kılınç oyundan çıktı, yerlerine Soner ve Joe Mendes girdi.

85' Vaclav Cerny çıktı, Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

84' Sol kanatta Jota Silva kaleye vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı gitti.

83' Samsunspor Polat ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen top ile Polat kaleye vurdu, net pozisyonda Ersin inanılmaz kurtardı.

82' Samsunspor'da Borevkovis, sarı kartla cezalandırıldı.

81' Samsunspor'da Musaba ve Ndiaye çıkarken yerlerine Polat ve Mouandilmadji dahil oldu.

78' Musaba, hızlı atakta Beşiktaş kalesine bir şut gönderdi. Net pozisyonda topu az farkla dışarı yolladı.

71' Savunma arkasına sarkan Carlo Holse, net pozisyonda topu yandan dışarı attı!

70' Samsunspor'da Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre oyuna girdi.

70' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Tammy Abraham oyundan çıktı. Yerlerine Milot Rashica ve Jota Silva dahil oldu.

66' GOL | Cengiz'in geri pasında araya giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

65' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

60' Ersin'in hatasında Gabriel Paulista topa son anda müdahale etti.

57' GOL | Beşiktaş, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

55' Beşiktaş penaltı kazandı! Cengiz Ünder'in müthiş pasında El Bilal Toure düşürüldü. Karar penaltı.

53' Salih Uçan ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top dışarı gitti.

51' Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan taca gitti.

50' Beşiktaş, ceza sahasına yapılan ortayla etkili geldi. Savunma topu kornere attı.

45' Vaclav Cerny, sağ kanattan ceza sahasına yöneldi, vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

40' Atilla Karaoğlan'ın kararı penaltı olmadığı yönünde!

38' Hakem VAR monitöründe gidiyor.

37' Beşiktaşlı futbolcuların bir penaltı itirazı var. Hakem VAR'ı dinliyor.

36' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza sahası içine sızan Beşiktaş'ta Cerny'nin vuruşunu Okan güçlükle kurtardı. Seken topa Cengiz vurdu bu şutu da savunma engelledi.

33' Gökhan Sazdağı, Musaba ile yaşadığı ikili mücadelede yüzüne bir darbe aldı. Oyuncu bir süre yerden kalkamadı.

30' Vaclav Cerny, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan dışarıya gitti. Bu, Beşiktaş'ın maçtaki ilk şutu oldu.

28' Faulü kullanacak taraf Samsunspor olacak. Oyuncuların tedavisi henüz sürüyor.

27' İkili mücadele sonrasında Eyüp Aydın ve El Bilal Touıre sakatlık geçiriyor.

24' Logi Tomasson'un pasında Holse kaleye etkisiz bir şut gönderdi, top kaleci Ersin'de kaldı.

15' Kullanılan köşe vuruşunda top Holse'nin önünde kaldı. Danmarkalının şutunu Ersin kurtardı.

14' Samsunspor hızlı paslarla çok etkili geldi. Kale ağzında Ndiaye'nin vuruşunu Ersin güçlükle kornere çeldi.

12' Samsunspor savunma arkasına atılan topta Musaba ile 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli değil.

9' El Bilal Toure ceza sahasına soldan girdi, içeriye ortaladığı topu Zeki Yavru karşıladı. Korner.

7' Cengiz Ünder sağ kanattan içeriye ortaladı. Top kaleci Okan'da kaldı.

6' Samsunspor, Anthony Musaba ile etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren futbolcu vuruşunu yaptı. Ersin kurtarışı yaptı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.