Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelebilir?

03 Ekim 2021 Pazar, 13:36

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ederken teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Can Bozdoğan yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçı devam ettirdi. Sergen Yalçın, hakemin devam kararına yoğun itirazda bulundu. Sözlü itirazla da yetinmeyen Sergen Yalçın, oyun alanının içine girerek, yerden kalkamayan Can Bozdoğan'ın tedavisi için taca atılmak istenen top saha dışına çıkmadan, sert bir şekilde vurdu. Bunun üzerine Yaşar Kemal Uğurlu, Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.

Hakem Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Sergen Yalçın’a nasıl bir ceza geleceği merak konusu oldu. Yalçın, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada oynanacak Galatasaray maçında kulübede yer alamayacak.

Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesine neden olan hareketi yaptığı sırada kendisine yakın olan maçın 4. hakemi Yasin Kol ve TFF’nin saha içi temsilcisi, hakeme hakaret olarak sayılabilecek sözleri duyup bunu rapor etmeleri halinde Sergen Yalçın’a 3-7 maç arası bir ceza gelebilir. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın’a 1 maç ceza gelecek.

İŞTE MADDE 41

"(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den

150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2.

Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL'den 25.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri

için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün

arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir."

Sergen Yalçın’ın disiplin sevki salı günü yapılacak. TFF Hukuk Müşavirliği’nin açıklayacağı maddeye göre Yalçın’ın Galatasaray maçında kulübede yer alıp almayacağını belli edecek.