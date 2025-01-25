Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası: 'Galatasaray derbisini şimdiden söylüyorum'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:31

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:31

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Yalçın, 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir takım 2 tane pivot santrforla oynamaz.

Hele 3'lü oynuyorsan arkada önde de 2 pivot santrforla oynuyorsan bu sistem bir yerde çok ciddi hata verir. Yüzde yüz verir.

(Fenerbahçe) Hatay, Adana Demirspor ile oynadın kazandın. Zayıf takımlarla oynadın. Ligin en zayıf takımlarıyla oynadın.

Burada belki vermedi ama sert bir takım karşına çıktığı zaman... Mümkün değil derbide falan.

Galatasaray derbisini şimdiden söylüyorum. 3'lü oynayacaksın önde 2 tane pivot santrforla oynayacaksın sistemin nasıl hata verdiğini görürsünüz o maçta."