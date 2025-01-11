Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına cevap: 'Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri'

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Yalçın, "Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün?" dedi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına cevap: 'Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 23:09

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptığı iddialarına cevap verdi.

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla. Çok ahlaksızca haberler yapılıyor. En azından inandırıcılığı olan haberler yapın" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE YALANLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır" ifadeleri kullanılmıştı.


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