Sergen Yalçın'dan flaş Mourinho tepkisi: 'Bunu nasıl açıklayacaktın?'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho hakkında konuştu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Sergen Yalçın, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"İrfan Can ilk yarı iyi oynuyor, topu tutuyor, ikililere de giriyor. Fenerbahçe ilk yarı koşu ve mücadele açısından iyilerdi. İkinci yarı başlayalı daha 7-8 dakika olmuş. İrfan Can-Tadic hamlesi neden? 1-1 olur anlarım, mağlup olursun yine anlarım oyuncu kötü oynuyordur. 1-0 galipsin, rakip 10 kişi kalmış, Maximin'i zorlunlu sokuyorsun sakatlıktan... İrfan Can-Tadic değişikliği neden mesela."
'NE ANLAMI VARDI?'
"Ben bu kadar saçma bir değişiklik daha hiç görmedim. Hiç görmedim! Devrede çıkart o zaman. Benim en sevmediğim şey, çok nadir yaparım o işi, 45'te değil 48'de oyuncu değiştiriyorlar mesela. 48'de çıkartacağın oyuncuyu çıkartsana devrede. 52'de çıkaracağın oyuncuyu devrede çıkar. Niye 6-7 dakika daha oynatıyorsun. İrfan Can Kahveci'nin suratını gördünüz mü, nasıldı? Osayi-Mert değişikliği neydi mesela? Onu hiç anlamadım zaten ne anlamı vardı?"
'BUNU NASIL AÇIKLAYACAKTIN'
"3 tane oyuncu hakkını 65'te falan kapatıyorsun, yarım saatlik bölümü oyuncu değiştirme hakkın olmadan oynuyorsun. Bir oyuncun sakatlanıyor. Başakşehir bir yüzde 100 pozisyonu atamadı, o golü atsaydı belki de maç 2-2 bitecekti. Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaktın insanlara? Bu kadar tecrübeli bir teknik direktör böyle hatalar yapar mı?"
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