Üç yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Sedyeyle oyundan ayrıldı!

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de file bekçisi Dominik Livakovic sakatlanarak oyundan çıktı.

Üç yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Sedyeyle oyundan ayrıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:39

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyeb Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.

Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.

OĞUZ AYDIN YERİNİ MAXIMIN'E BIRAKTI

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'in ardından Oğuz Aydın'dan da kötü haber geldi.

Milli futbolcu, Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından oyuna devam edemedi. Oğuz Aydın'ın yerine Maximin oyuna girdi.

BECAO SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe - Başakşehir maçında Becao da sakatlandı. Tecrübeli oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'nin oyuncu değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna 10 kişi devam etti.


Etiketler: #fenerbahçe #Dominik Livakovic #Başakşehir

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