Kadıköy'de hata yapmadı: Fenerbahçe, Başakşehir'i En-Nesyri ile devirdi! Fenerbahçe 3-1 Başakşehir

Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:06

Güncelleme: 15.12.2024 - 21:06

Süper Lig’de Galatasaray ile puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’i konuk etti.

Fenerbahçe, 2 resmi maç kaybını telafi etmek için çıktığı maçta Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe 42. dakikada Edin Dzeko'nun şık vuruşuyla öne geçti.

45+1. dakikada hakem, VAR uyarısı sonrasında Ba'nın Edin Dzeko'ya yaptığı hareket kırmızı kart olarak değerlendirdi.

59. dakikada Piatek fırsatçılığını konuşturarak skora eşitliği getirdi. 74. dakikada Youssef En-Nesyri zor pozisyonda darbeli bir kafa vuruşu yaparak takımını yeniden öne geçirdi. 89. dakikada En-Nesyri, bir kez daha kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, puanını 35'e yükseltti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Fenerbahçe'de 3 oyuncu maçta sakatlıkların kurbanı oldu. Kaleci Livakovic, kanat oyuncusu Oğuz Aydın ve stoper Becao maça devam edemedi.

Karşılaşmadan Dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Başakşehir

90' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak Deniz Dilmen'in solundan ağlarla buluşuyor.

78' Becao, sağlık görevlileri tarafından sedye ile oyun dışına alındı. Mücadele kaldığı yerden devam etti.

74' GOOLLL! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Dusan Tadic, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan En Nesyri, kaleci Deniz'in sağından topu ağlarla buluşturdu.

66' Deniz Dilmen, kale vuruşunu geç kullanarak zaman geçirdiği gerekçesiyle Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

63' Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sofyan Amrabat oyundan çıkarken, Youssef En-Nesyri yerine giren isim oluyor.

62' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Miguel Crespo, topla birlikte ilerleyen Fred'e müdahalede bulununca Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59' GOOLLL! Başakşehir, Piatek ile maçta eşitliği yakalıyor. Orta sahada Berat, sağ kanattan Kemen'e pasını gönderdi. Kemen, ceza yayı gerisinden ceza sahasına hareketlenen Piatek'e yerden bir pas attı. Piatek, altı pasın sağından son anda topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

55' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ile İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Saint Maximin ve Dusan Tadic oyuna dahil oldu.

46' Rams Başakşehir ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Deniz Türüç oyundan alınırken, yerine Hamza Güreler oyuna dahil oluyor.

45' Deniz Türüç, itirazları nedeniyle hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45' İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında Sofyan Amrabat ve Jerome Opoku hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Jerome Opoku, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

45' Başakşehir'de Ba kırmızı kart ile oyun dışında kalıyor. Rams Başakşehir 10 kişi kalıyor! Topsuz alanda Ousseynou Ba'nın, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Ousseynou Ba'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

41' GOOLLL! Fenerbahçe, Edin Dzeko ile öne geçiyor. Szymanski, orta alandan ceza yayı solundaki Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu.

40' Berat Özdemir, avantaja bırakılan pozisyon sonrasında Fred'e yaptığı faul nedeniyle Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

34' ÖNEMLİ POZİSYON! Davidson'un sol kanatan arka direğe açtığı ortada Deniz Türüç kaleye yakın mesafeden topa dokunamadı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

32' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Dominik Livakovic oyundan çıkarken, Osman Ertuğrul Çetin yerine giren isim oluyor.

22' TEHLİKELİ ATAK! Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada, Dzeko ön direkte topa dokundu. Ancak meşin yuvarlak ters kanada açıldı ve orada hiçbir oyuncu topa müdahale edemedi.

2' OFSAYT! Başakşehir, rakip ceza sahasının sol tarafından kullandığı taç atışı sonrasında Crespo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat Deniz Türüç'ün Crespo'ya verdiği pas ofsayt olarak değerlendirildi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.