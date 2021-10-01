Sergen Yalçın'dan kritik uyarı
Sergen Yalçın, ''Ligde yaşadığımız puan kayıplarına son verme adına iyi bir şans. Yoksa alışkanlık yapar. Sonuçta sahaya rakip gibi 11 kişi çıkıyoruz. Eksik lafını kabul etmem'' dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup olan ve Süper Lig'in 8. hafta maçında Sivasspor'la sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Yalçın, "Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız" dedi. İşte detaylar...
Yer alan habere göre; Sivasspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın galibiyet istedi.
Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı gerçekleştirip düşüncelerini aktaran başarılı hoca, “Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız. Başka bir alternatif yok. Aradan sonra aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Ligde yaşadığımız puan kayıplarına son verme adına iyi bir şans. Yoksa alışkanlık yapar. Sonuçta sahaya rakip gibi 11 kişi çıkıyoruz. Hiçbir bahaneye yer yok” diyerek oyuncularını bu kritik maça motive etti.
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