Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması: Olmayanları değil olanları konuşalım!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Altay maçı öncesi sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, İzmir deplasmanına 16 kişiyle giderken; Montero'nun da sakatlığı eklendi. Siyah Beyazlılar'ın Altay maçı kadrosunda 15 futbolcu bulunuyor.
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunu Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş oluşturuyor.
Sergen Yalçın, Altay maçı öncesi beIN Sports'a eksik oyuncularla ilgili şu ifadeleri kullandı, "Alışık olmadığımız bir durum. Fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat iyi değil gibi ama bu oyunun içerisinde bu tür şeyler her zaman başımıza gelebilir. Olmayanlardan ziyade olanlarla ilgili konuşsak daha iyi olur. Salıya da hafta sonunda da bayağı oyuncumuz olmaz. Ancak aradan sonra toparlanırız. Sakatlıkları bulunan oyuncular muhtemelen milli aradan sonra geri dönecek. Elimizde olanlara şükredip onlarla neler yapabileceğimizi konuşalım. Genç takımdan da iki tane oyuncu çağırdık. 5 tane yedeğimiz var. Beşiktaş formasını giyen oyuncular, sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundalar. Burası Beşiktaş camiası. Oyuncuların hepsinin seviyesi yüksek. Bu tür maçları oynamış oyuncular. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Oyuna ve sonuca bakarız. Başlangıçta kadroya baktığımızda ufak tefek sorunlarımız var ama neticede oynayan oyuncularımız."
Altay karşısında daha kontrollü oynayacaklarını söyleyen Yalçın, "Bugün daha kontrollü oynayan, oyunu elinde tutmaya çalışan bir Beşiktaş olmasını istiyoruz. Oyuncularımızla konuştuk. Planımızı yaptık. İnşallah gereken mücadeleyi verip, skoru alacağız" ifadelerini kullandı.
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