Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'İki takım da kalan 17 maçta...'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 14:00

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını Ekol TV'de değerlendirdi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar en az 8-10 puan kaybedeceğini iddia eden Sergen Yalçın, "Galatasaray kalan fisktürü yüzde 98'le falan bitiremez. Bu cetvelde benim tahminim minimum 8-10 puanlık kayıp var. Yüzde yüz 8-10 puanlık kayıp var. Eğer Galatasaray sezonun kalanında 8-10 puandan az kaybetsin sana (Candaş Tolga Işık) hediye alırım. Geçen sezonki gibi olmaz bu lig" dedi.

Derbinin şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebileceğini belirten Sergen Yalçın, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Galatasaray kazanırsa biter. Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar en fazla 2 beraberlik hakkı var bence" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar en fazla 4 puan kaybetmesi gerektiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Ben Galatasaray 8-10 puan kaybeder derken Fenerbahçe şampiyon olacak demiyorum. Bir tarafın kredisi yok diyorum. Galatasaray sezon bitene kadar 10 puan kaybetti diyelim. Ne oldu? 4 puan var. Fenerbahçe'nin sezon bitene kadar 4 puan kaybetmemesi gerekiyor. Kolay mı? O da kolay değil" şeklinde konuştu.

Galatasaray'la ilgili iddiasını sürdüren ünlü yorumcu, "Galatasaray 8-10 puan yüzde 100 kaybeder. Daha da fazlası olabilir. Ben minimum diyorum. Bu oyunlarla iki takımda mümkün değil kayıpsız gidemez" sözlerini sarf etti.

Tekrar Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değinen Sergen Yalçın, "Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında kaybederse ondan sonra Galatasaray 10 puan kaybetse ne olacak? Sen zaten şampiyon olamayacaksın. Derbi berabere kalırsa da yarış aynı şekilde devam eder. Derbide kadar kaybetmezlerse beraberlik o maçta kimseyi bozmaz" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan periyotta 7 maçta takılabileceğini ifade eden Sergen Yalçın, "Galatasaray da Fenerbahçe de kalan maçlarının 10'unu zaten kazanır. Önemli olan kalan 7'de ne olacak? Ben o 7 için konuşuyorum zaten. Matematik orada biraz" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın son olarak "İki takımın da kalan 17 maçta 14, 15, 16 galibiyet alacağını hiç sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.