Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için görüşülecek tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu.

Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:04

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a dönüş hazırlıklarını sürdürürken teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın ekibinin büyük bölümü belli. Günler öncesinden Beşiktaş için hazırlık yapmaya başlayan başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.

Geçiş sürecinde takımın başında olan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor. 


Etiketler: #sergen yalçın #beşiktaş #serdal adalı
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