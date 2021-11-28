Sergen Yalçın'la ilgili Beşiktaş'tan ilk açıklama Emre Kocadağ'dan!

28 Kasım 2021 Pazar, 19:07

Giresunspor maçı sonrası istifa kararı alan, ancak bu isteği Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından bugün geç saatlerde geri çevrilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili ilk açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece kendisinin arkasındayız" dedi.



Kocadağ Sergen Yalçın isminin Beşiktaş için çok önemli olduğunu da ifade etti.