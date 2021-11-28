Sergen Yalçın'la ilgili Beşiktaş'tan ilk açıklama Emre Kocadağ'dan!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece kendisinin arkasındayız" dedi.
Giresunspor maçı sonrası istifa kararı alan, ancak bu isteği Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından bugün geç saatlerde geri çevrilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili ilk açıklama geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece kendisinin arkasındayız" dedi.
Kocadağ Sergen Yalçın isminin Beşiktaş için çok önemli olduğunu da ifade etti.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu