Sergio Agüero'dan Pep Guardiola itirafı: Çok sorunlar yaşadık

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:10

Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero, İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola ile sorun yaşadığını itiraf etti.

Guardiola'nın takıma geldiği 2016-2017 sezonunda İspanyol çalıştırıcı ile sorun yaşadığını söyleyen Arjantinli eski futbolcu, "Guardiola ile şöyle bir anımız oldu; Antrenmanda yanıma geldi ve bana bu şekilde antrenman yapamazsın dedi. Ben de, ben böyle, kendi tarzımla antrenman yapıyorum dedim. Guardiola'ya eğer benden korner bayrağına doğru koşmamı istiyorsanız, kendi tarzımla koşarım diye karşılık verdim" açıklamasında bulundu.

"O GELDİĞİNDE DAHA AZ OYNAMAYA BAŞLADIM"

İspanyol teknik adamla bu nedenle birçok sorun yaşadığını söyleyen Agüero, "Guardiola, bazen bundan hoşlanmıyordu, bu nedenle o takıma geldiğinde daha az oynamaya başladım. Ama sonra Guardiola'nın antrenman şekline uyum sağladım, bu sadece bir zaman meselesiydi" dedi.

Agüero, kariyerinde 2011'den 2021'e kadar Manchester City'de forma giymişti. Arjantinli yıldız, 2021 yazında Barcelona'ya transfer olduktan sonra Aralık 2021'de kalbinden sorun yaşadı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı.