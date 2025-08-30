Teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin listesinde Sergio Conceiçao'nun da bulunduğu iddia edildi. Peki, Sergio Conceiçao kimdir? Sergio Conceiçao Fenerbahçe'ye mi geliyor?

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra şehrinde dünyaya gelen Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde sağ kanatta görev yaptı. Porto'da dikkat çeken performansıyla Avrupa'ya açıldı ve Serie A'da Lazio, Parma ile Inter formalarını giydi. Portekiz Milli Takımı'nda 56 kez sahaya çıkan Conceiçao, 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

SERGIO CONCEIÇAO'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Antrenörlük yolculuğuna 2010 yılında Standard Liege'de yardımcı hoca olarak başlayan Conceiçao, kısa süre içinde Olhanense, Académica, Braga ve Vitória Guimarães'in başında görev aldı. 2016'da Fransa temsilcisi Nantes'ın teknik direktörlüğünü üstlendi. Ardından 2017-2024 yılları arasında Porto'da görev yaparak üç lig şampiyonluğu dahil toplam 11 kupa kazandı. 2024-2025 sezonunda ise Serie A ekiplerinden Milan'ın başında sahaya çıktı.