Sergio Ramos taraftarla tartıştı: 'Kapatın çenenizi'
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Sergio Ramos, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından kendisini eleştiren taraftarla tartıştı.
La Liga'da Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidiş devam ederken şok bir olay daha yaşandı.
İspanyol ekibinin yıldız stoperi Ramos, maç sonu röportajı sırasında taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.
Bu eleştirilere cevap veren İspanyol savunmacı, tribünlerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Taraftarın tepkisine sert bir dille cevap veren Ramos, şu ifadeleri kullandı: "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!"
Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla, üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Ligde yalnızca 3 galibiyet alan İspanyol ekibi 16 puanla 16. sırada yer alıyor.
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