Sevilla, yıldız oyuncuyla yollarını ayırdı!
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Fernando Reges'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını açıkladı.
Sevilla, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges ile yollarını ayırdı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, özel ve kişisel nedenlerden dolayı Brezilya'ya dönmek isteyen Fernando ile yapılan görüşmelerin ardından 36 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Galatasaray'dan 2019 yılında Sevilla'ya transfer olan Fernando, İspanyol ekibinde 167 maçta 7 gol attı ve 10 asist yaptı.
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