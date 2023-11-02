Serhan Çetinsaya'dan başkan adaylığı açıklaması

Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:32

Güncelleme: 02.11.2023 - 08:32

Beşiktaş Kulübü'nde Serhan Çetinsaya'nın istifasının ardından boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiği resmen açıklandı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan bildiride, "Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda; Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu yedek üyemiz Bilgihan Cenk Sürmen, yönetim kurulu asil üyemiz olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Serhan Çetinsaya, Siyah-Beyazlı kulüpteki asbaşkanlık görevinden ağustos ayında istifa ederek ayrılmıştı.

"BÖYLE BİR PLANIM YOK"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan Serhan Çetinsaya, transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle görevini bırakmıştı.

Genç yönetici, 3 Aralık'ta yapılacak seçimle ilgili olarak açıklama yaptı. Çetinsaya, "Başkan adaylığı için değer verdiğim kişilerden, camiamızdan ve kulübümüzü takip eden basın mensuplarından sorular geliyor. Beşiktaş başkanlığına layık görülmek bile büyük bir gurur ancak bu dönem için böyle bir planım olmadığını belirtmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, unvan gözetmeksizin kulübümüze maddi manevi desteğim devam edecektir" dedi.