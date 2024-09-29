'Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan verildi' iddiası

Yayınlanma: 29.09.2024 - 21:40

Güncelleme: 29.09.2024 - 21:40

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın yorumcu olarak katıldığı programın çıkışında İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırganlara 250 bin lira ödeme yapıldığı iddia edildi.

Kavacık Mahallesi'nde cuma akşamı meydana gelen olayda, Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.

'GÜRCİSTAN' İDDİASI

Talimatın Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SERHAT AKIN '4 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ' İDİDASI

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, saldırının ardından Serhat Akın'ın ilk ifadesinde kendisini hedef gösterdiğini belirttiği 4 kişinin ismini verdiğini öne sürdü.

Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Serhat Akın vurulduktan sonra verdiği ilk ifadesinde 4 kişinin kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Ahmet Ercanlar

Murat Aşık

Rasim Ozan Kütahyalı

Can Arat

'Beni hedef gösteren kişiler bunlardır. Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir' dedi."