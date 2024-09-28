İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın açıklaması: 'Olaya karışan şahıslar tespit edilmiştir'
Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahla yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:
Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.
Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."
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